Илья Сорокин — третья звезда матча «Айлендерс» — «Детройт»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин признан третьей звездой матча. У россиянина на счету 37 сейвов. Первым признан Андрес Ли, у которого хет-трик из голевых передач, а второе место у Брока Нельсона – форвард оформил дубль.
Уже на первой минуте за хозяев отличился Энтони Бовиллье. На 17-й минуте удвоил преимущество Оливер Вальстрём. На 32-й минуте ещё один гол хозяевам подарил Брок Нельсон. На 42-й минуте за хозяев забил и Джош Бейли. На 54-й ответил одной заброшенной шайбой Пиус Зутер. На 55-й минуте Нельсон оформил дубль. Последняя шайба в матче на счету Сэма Ганье. Он забил на 56-й минуте.
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