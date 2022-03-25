Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Сорокин — третья звезда матча «Айлендерс» — «Детройт»

Илья Сорокин — третья звезда матча «Айлендерс» — «Детройт»
Комментарии

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин признан третьей звездой матча. У россиянина на счету 37 сейвов. Первым признан Андрес Ли, у которого хет-трик из голевых передач, а второе место у Брока Нельсона – форвард оформил дубль.

Уже на первой минуте за хозяев отличился Энтони Бовиллье. На 17-й минуте удвоил преимущество Оливер Вальстрём. На 32-й минуте ещё один гол хозяевам подарил Брок Нельсон. На 42-й минуте за хозяев забил и Джош Бейли. На 54-й ответил одной заброшенной шайбой Пиус Зутер. На 55-й минуте Нельсон оформил дубль. Последняя шайба в матче на счету Сэма Ганье. Он забил на 56-й минуте.

Новость по теме
«Айлендерс» обыграли «Детройт», у Сорокина — 37 сейвов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022