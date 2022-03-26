«Авангард» заявил на пятый матч серии с «Металлургом» только шесть защитников

Сегодня, 26 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» магнитогорский «Металлург» примет омский «Авангард» в рамках пятого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени. На данный момент в серии ничья — 2-2. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд.
В составе «Металлурга» не сыграют Коробкин, Пашнин и Минулин. Их заменят Хабаров, Хультстрём и Кошелев. «Авангард» заявил на матч лишь три пары защитников.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;
Маклюков – Хабаров, Голдобин – Зернов – Карпов;
Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе – Кошелев;
Николаев, Никонцев – Неколенко – Акользин; Юров.
«Авангард»:
Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов – Береглазов, Цегларик – Найт – Грицюк;
Сведберг – Емелин, Брюквин – Прохоркин – Якупов;
Чистяков – Давыдов, Толчинский – Семёнов – Телегин;
Комаров – Каблуков – Жарков; Дедунов, Сошников.
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