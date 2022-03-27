Флёри – о Капризове: он особенный игрок, это точно. За ним интересно наблюдать

37-летний канадский голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри, дебютировавший за «дикарей» в сегодняшней игре с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ), поделился мнением о выступлении российского форварда Кирилла Капризова, оформившего дубль.

«Он особенный игрок, это точно. То, как он держится на льду, его игра руками, движение телом, его скорость, даже его физическая форма. Он заканчивает проверку своего тела. Я думаю, что он удивляет многих людей своим обратным хватом. Безусловно, за ним интересно наблюдать», — приводит слова Флёри журналист The Athletic Майкл Руссо в «Твиттере».

Напомним, Капризов с «Коламбусом» забросил 34-ю и 35-ю шайбы в сезоне. Также в предыдущих матчах Кирилл отдал 45 голевых передач. Чтобы достичь отметки в 80 очков в нынешнем сезоне, ему потребовалось сыграть 62 матча.

Отметим, что Флёри в своём дебютном матче с «Коламбус Блю Джекетс» отразил 23 броска из 25.