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Гатиятулин подвёл итоги серии второго раунда Кубка Гагарина — 2022 с «Салаватом Юлаевым»

Гатиятулин подвёл итоги серии второго раунда Кубка Гагарина — 2022 с «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги серии 1/2 финала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (4-2).

«Рады, что завершили сегодня серию. Шестой матч, поэтому чем-то сложно было удивить — и нам, и сопернику. Всё решили детали — кто меньше ошибётся, кто будет более успешен в завершении. Слова благодарности команде за самоотдачу. Здорово сыграли в меньшинстве — особенно в третьем периоде.

Знали сильные и слабые стороны «Салавата». Важно было правильно подвести команду. Думаю, что нам это удалось. Уже готовимся к следующей серии.

Пулккинен получил повреждение. Какой степени, пока не знаю. Врачи делают всё возможное, чтобы Седлак быстрее вернулся в строй», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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