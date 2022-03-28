«Питтсбург» — первая команда за последние 19 лет, забросившая 11 шайб в одном матче НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 11:2.



Таким образом, «Пингвинз» стали первой командой за последние 19 лет, кому удалось забросить минимум 11 шайб в одном матче. Последний раз такое произошло в 2003 году, тогда «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Флориду Пантерз» со счётом 12:2. Рекорд лиги принадлежит «Монреаль Канадиенс», в 1920-м он победил другую канадскую команду «Квебек Булльдогс» — 16:3.



Напомним, «Детройт Ред Уингз», набрав 60 очков в 66 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» (90) – на третьем месте.

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