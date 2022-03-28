«Питтсбург» — первая команда за последние 19 лет, забросившая 11 шайб в одном матче НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 11:2.
Таким образом, «Пингвинз» стали первой командой за последние 19 лет, кому удалось забросить минимум 11 шайб в одном матче. Последний раз такое произошло в 2003 году, тогда «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Флориду Пантерз» со счётом 12:2. Рекорд лиги принадлежит «Монреаль Канадиенс», в 1920-м он победил другую канадскую команду «Квебек Булльдогс» — 16:3.
Напомним, «Детройт Ред Уингз», набрав 60 очков в 66 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» (90) – на третьем месте.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 28 марта 2022
-
09:06
-
08:58
-
08:50
-
08:25
-
08:17
-
08:02
-
08:00
-
07:49
-
07:41
-
07:21
-
06:43
-
06:20
-
06:13
-
06:11
-
05:56
-
05:34
-
04:43
-
04:26
-
04:08
-
03:57
-
03:40
-
03:15
-
03:13
-
03:05
-
02:54
-
02:44
-
02:40
-
02:26
-
02:11
-
01:55
-
01:25
-
00:47
-
00:03
- 27 марта 2022
-
23:30
-
23:26