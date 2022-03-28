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Каменский — о хет-трике Малкина: пусть бьёт все рекорды и побеждает

Каменский — о хет-трике Малкина: пусть бьёт все рекорды и побеждает
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Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» и бывший нападающий клубов НХЛ Валерий Каменский поделился мнением об игре форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который минувшей ночью оформил хет-трик.

«Хочется поздравить Евгения! Он радует всех нас, набрал свою форму. Так держать. Пусть бьёт все рекорды и побеждает», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Евгений Малкин в матче с «Детройт Ред Уингз» (11:2) оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.

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