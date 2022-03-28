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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 28 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 28 марта
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Сегодня, 28 марта, состоялся один матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В шестом матче Восточной конференции встречались омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Победу одержали подопечные Боба Хартли со счётом 5:1. Команды сыграют в решающем, седьмом матче, который состоится в среду, 30 марта, в Магнитогорске.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
28 марта 2022, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Сошников (Береглазов, Цегларик) – 13:29 (5x4)   2:0 Емелин (Грицюк, Найт) – 19:05 (5x4)   3:0 Грицюк (Береглазов, Толчинский) – 27:10 (5x4)   4:0 Грицюк (Цегларик) – 34:29 (5x5)   4:1 Никонцев (Яковлев, Хультстрём) – 49:27 (5x5)   5:1 Прохоркин (Толчинский, Емелин) – 52:41 (4x3)

В финальной серии Восточной конференции победитель пары «Авангарда» и «Магнитки» сыграет с челябинским «Трактором». В финале Западной конференции встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший в серии ЦСКА (4-2).

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — «Спартак», 4-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.

Восток:

«Металлург» — «Авангард», 3-3;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 4-2.

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