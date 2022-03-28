Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 28 марта

Сегодня, 28 марта, состоялся один матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
В шестом матче Восточной конференции встречались омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Победу одержали подопечные Боба Хартли со счётом 5:1. Команды сыграют в решающем, седьмом матче, который состоится в среду, 30 марта, в Магнитогорске.
В финальной серии Восточной конференции победитель пары «Авангарда» и «Магнитки» сыграет с челябинским «Трактором». В финале Западной конференции встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА.
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший в серии ЦСКА (4-2).
Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022
Запад:
СКА — «Спартак», 4-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.
Восток:
«Металлург» — «Авангард», 3-3;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 4-2.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 28 марта 2022
-
23:45
-
23:15
-
22:45
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:28
-
22:19
-
21:55
-
21:48
-
21:31
-
21:17
-
20:40
-
20:06
-
19:15
-
18:35
-
18:30
-
18:07
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
16:09
-
15:54
-
15:50
-
15:39
-
15:30
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
13:41
-
13:30
-
13:10