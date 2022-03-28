Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 28 марта

Сегодня, 28 марта, состоялся один матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



В шестом матче Восточной конференции встречались омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Победу одержали подопечные Боба Хартли со счётом 5:1. Команды сыграют в решающем, седьмом матче, который состоится в среду, 30 марта, в Магнитогорске.

В финальной серии Восточной конференции победитель пары «Авангарда» и «Магнитки» сыграет с челябинским «Трактором». В финале Западной конференции встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА.



Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший в серии ЦСКА (4-2).



Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — «Спартак», 4-1;

ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.



Восток:



«Металлург» — «Авангард», 3-3;

«Трактор» — «Салават Юлаев», 4-2.



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