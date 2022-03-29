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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 29 марта

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 29 марта
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 29 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Каролина Харрикейнз» в гостях разгромила «Вашингтон Кэпиталз». Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Степан (Котканиеми, Доми) – 02:41 (5x5)   0:2 Нечас (Трочек, Свечников) – 07:47 (5x5)   1:2 Уилсон – 26:47 (5x5)   1:3 Ахо (Терявяйнен, Коул) – 28:35 (4x5)   1:4 Песке (Терявяйнен, Шей) – 30:38 (4x4)   1:5 Нечас (Доми, Славин) – 35:39 (5x5)   1:6 Шей (Нечас, Трочек) – 49:57 (5x5)

«Сент-Луис Блюз» дома уверенно обыграл «Ванкувер Кэнакс». Форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко в прошедшей встрече заработал 3 (2+1) результативных балла.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Сканделла (Тарасенко, Томас) – 06:37 (5x5)   2:0 Перрон (Барбашёв) – 14:02 (5x5)   3:0 Тарасенко (Бучневич, Томас) – 40:49 (5x5)   3:1 Хант (Ламмикко, Подколзин) – 42:13 (5x5)   4:1 Тарасенко (Саад, Шенн) – 57:47 (en)

«Баффало Сэйбрз» в гостях в упорной борьбе переиграл «Чикаго Блэкхоукс». По ходу встречи гости уступали со счётом 0:4, но сумели одержать победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 6
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 де Хаан (Рэддиш, Кубалик) – 07:53 (5x5)   2:0 Лафферти (Маккейб, Джонсон) – 13:44 (5x5)   3:0 Тэйвз (Курашев, Кубалик) – 16:55 (5x4)   4:0 Джонс (Дебринкэт, Строум) – 21:21 (5x5)   4:1 Олофссон (Козенс, Йокихарью) – 24:50 (5x4)   4:2 Олофссон (Скиннер) – 30:24 (5x5)   4:3 Окпосо (Козенс, Батчер) – 34:32 (5x5)   4:4 Хиностроза (Далин, Томпсон) – 42:39 (5x5)   5:4 Дебринкэт (Кейн, Строум) – 50:56 (5x4)   5:5 Так (Олофссон, Миттельштадт) – 57:46 (5x5)   5:6 Томпсон (Далин, Так) – 59:49 (5x4)

«Эдмонтон Ойлерз» в домашней встрече разгромно выиграл у «Аризоны Койотс». Леон Драйзайтль заработал два результативных балла, Коннор Макдэвид — один.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Макдэвид (Пульюярви) – 04:05 (5x5)   2:0 Маклауд (Нурс, Райан) – 10:24 (5x5)   2:1 Келлер (Кессел, Гостисбер) – 15:52 (5x4)   3:1 Маклауд (Ямамото, Кит) – 22:32 (5x4)   4:1 Фёгеле (Бэрри, Маклауд) – 32:28 (5x5)   5:1 Хайман (Драйзайтль) – 36:11 (5x5)   6:1 Драйзайтль (Пульюярви) – 49:53 (5x5)

«Сиэтл Кракен» в гостях со счётом 6:1 обыграл «Лос-Анджелес Кингз». Клуб из Сиэтла одержал третью победу в четырёх встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 6
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Веннберг (Донато, Данн) – 00:14 (5x5)   1:1 Калиев (Кемпе, Арвидссон) – 05:23 (5x4)   1:2 Ларссон (Данн) – 08:24 (5x5)   1:3 Раск (Гурд, Кульман) – 33:55 (5x5)   1:4 Эберле – 47:05 (5x5)   1:5 Макканн (Гики, Олексяк) – 47:34 (5x5)   1:6 Спронг (Шихан, Донской) – 52:13 (5x5)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Каролина Харрикейнз» (95 очков, 66 матчей), «Флорида Пантерз» (94, 65), «Питтсбург Пингвинз» (90, 67), «Нью-Йорк Рейнджерс» (89, 66), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (88, 65), «Торонто Мэйпл Лифс» (87, 65), «Бостон Брюинз» (87, 65), и «Вашингтон Кэпиталз» (84, 68).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (98 очков, 66 матчей), «Калгари Флэймз» (88, 65), «Миннесота Уайлд» (84, 64), «Сент-Луис Блюз» (81, 65), «Лос-Анджелес Кингз» (81, 68), «Нэшвилл Предаторз» (80, 66), «Эдмонтон Ойлерз» (79, 67) и «Вегас Голден Найтс» (76, 68).

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Турнирная таблица НХЛ
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