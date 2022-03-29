Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 29 марта

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 29 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.



«Каролина Харрикейнз» в гостях разгромила «Вашингтон Кэпиталз». Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

«Сент-Луис Блюз» дома уверенно обыграл «Ванкувер Кэнакс». Форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко в прошедшей встрече заработал 3 (2+1) результативных балла.

«Баффало Сэйбрз» в гостях в упорной борьбе переиграл «Чикаго Блэкхоукс». По ходу встречи гости уступали со счётом 0:4, но сумели одержать победу.

«Эдмонтон Ойлерз» в домашней встрече разгромно выиграл у «Аризоны Койотс». Леон Драйзайтль заработал два результативных балла, Коннор Макдэвид — один.

«Сиэтл Кракен» в гостях со счётом 6:1 обыграл «Лос-Анджелес Кингз». Клуб из Сиэтла одержал третью победу в четырёх встречах.

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Каролина Харрикейнз» (95 очков, 66 матчей), «Флорида Пантерз» (94, 65), «Питтсбург Пингвинз» (90, 67), «Нью-Йорк Рейнджерс» (89, 66), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (88, 65), «Торонто Мэйпл Лифс» (87, 65), «Бостон Брюинз» (87, 65), и «Вашингтон Кэпиталз» (84, 68).



На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (98 очков, 66 матчей), «Калгари Флэймз» (88, 65), «Миннесота Уайлд» (84, 64), «Сент-Луис Блюз» (81, 65), «Лос-Анджелес Кингз» (81, 68), «Нэшвилл Предаторз» (80, 66), «Эдмонтон Ойлерз» (79, 67) и «Вегас Голден Найтс» (76, 68).



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