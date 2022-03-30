Гусманов об игре «Металлург» — «Авангард»: кто больше поможет вратарю, тот и выиграет

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов поделился ожиданиями от седьмой встречи в рамках полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина 2022 года между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» (3-3).



«Перед седьмым матчем не имеет значения, на чьей площадке он проходит. Все в равных условиях. Многое будет зависеть от психологии – кто выдержит. В первую очередь большое давление на вратарскую линию. Кто больше поможет своему вратарю, тот и выиграет», – сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.



Напомним, встреча состоится сегодня на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



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