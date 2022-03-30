Кирилл Капризов забил 37-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина этот гол стал 37-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 45 результативных передач в 64 играх.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 118 матчах, в которых записал в свой актив 64 гола и сделал 69 результативных передач при коэффициенте полезности «+29».