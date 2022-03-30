Кирилл Капризов забил 37-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Филадельфию Флайерз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина этот гол стал 37-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 45 результативных передач в 64 играх.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 118 матчах, в которых записал в свой актив 64 гола и сделал 69 результативных передач при коэффициенте полезности «+29».
Комментарии
- 30 марта 2022
-
03:56
-
03:09
- 29 марта 2022
-
23:56
-
23:21
-
22:55
-
22:27
-
22:00
-
21:44
-
21:12
-
20:37
-
20:20
-
20:12
-
19:46
-
19:17
-
18:55
-
18:27
-
18:00
-
17:54
-
17:29
-
17:25
-
17:00
-
16:50
-
16:24
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:26
-
14:08
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
12:15
Партнерский контент