«Эмоций особо нет. Опустошение — вот и всё». Якупов — о вылете «Авангарда» из плей-офф

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал поражение в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (0:4, 3-4) и вылет из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Эмоций нет особо. Закончилось всё для нас в этом сезоне. Опустошение — вот и всё, тяжело говорить. Почему сегодня не пошло? Эмоционально все понимали ответственность, насколько важная игра. Не думаю, что были посторонние или равнодушные люди среди нас. Не сыграли, как должны были сыграть. Быстро получили гол, потом ещё. Как случилось, так случилось. Отыгрываться всегда тяжело, стали отходить от своей игры, и не задалось — кто что мог, то и делал. В копилку всё равно можно занести сезон, он был неплохим. Временами — странным из-за ситуации с коронавирусом. Проигрывать тяжело, конечно, но сегодня кто-то должен был проиграть. Так вышло, что это — мы. Жалко, что коллектива, который у нас есть сейчас, уже не будет. Грустно уходить на такой ноте, понимая, что будут перестановки. Но такова наша жизнь — это спорт. У нас была дружная, весёлая, интересная команда. В сезоне не было такой сплочённости, наверное. Но в плей-офф мы действительно сплотились, и появилась эта самая команда. Мы даже были немного удивлены, насколько сблизились», — приводит слова Якупова официальный сайт КХЛ.