Кучеров отдал гениальную передачу на гол, сделав вид, что нанесёт бросок. Видео

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).
Одна из них получилась особенно крутой. При счёте 1:0 в пользу «молний» Кучеров получил передачу на правый круг вбрасывания и замахнулся, чтобы нанести бросок в касание. Однако вместо этого россиянин отдал передачу в сторону пятачка, откуда его одноклубник Брейден Пойнт внёс шайбу в ворота. Вратарь, среагировавший на ложное движение Кучерова и уже лежавший на льду, не смог спасти свою команду.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Дважды отличившись сегодня, Кучеров набрал 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 11 голов и 29 результативных передач в 32 встречах. Никита выступает за «Тампу» с сезона-2013/2014. За это время он принял участие в 547 матчах, в которых забил 232 гола и сделал 355 результативных передач.
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