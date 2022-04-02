«Настоящая сила СКА проявится именно в противостоянии с ЦСКА». Пашков — о финале Запада

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от финальной серии Западной конференции между СКА и ЦСКА.



«Определённо здесь не скажешь. По соотношению сил довольно расплывчатое мнение, однако большинство обозревателей и экспертов говорят о преимуществе ЦСКА. О лидерстве московских армейцев в плей-офф можно судить по результатам команды. Коллектив Сергея Фёдорова не проиграл ни одного матча в предыдущих двух сериях. Это серьёзный показатель.



Но в большей степени главное не это, а то, в каком состоянии сейчас СКА. Питер провёл свои серии с минимальным преимуществом, думаю, что на максимальных усилиях. Они и принесли результат. Настоящая сила СКА проявится именно в противостоянии с ЦСКА. ЦСКА – фаворит, учитывая стабильность состава и большой костяк игроков с победным опытом. ЦСКА будет иметь преимущество. Смогут ли москвичи его реализовать – так далеко не заглядываю. Это большой вопрос, ведь плей-офф сплошь и рядом показывает, что мастерство не всегда всё решает. Есть много других факторов», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.