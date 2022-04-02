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СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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«Настоящая сила СКА проявится именно в противостоянии с ЦСКА». Пашков — о финале Запада

«Настоящая сила СКА проявится именно в противостоянии с ЦСКА». Пашков — о финале Запада
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от финальной серии Западной конференции между СКА и ЦСКА.

«Определённо здесь не скажешь. По соотношению сил довольно расплывчатое мнение, однако большинство обозревателей и экспертов говорят о преимуществе ЦСКА. О лидерстве московских армейцев в плей-офф можно судить по результатам команды. Коллектив Сергея Фёдорова не проиграл ни одного матча в предыдущих двух сериях. Это серьёзный показатель.

Но в большей степени главное не это, а то, в каком состоянии сейчас СКА. Питер провёл свои серии с минимальным преимуществом, думаю, что на максимальных усилиях. Они и принесли результат. Настоящая сила СКА проявится именно в противостоянии с ЦСКА. ЦСКА – фаворит, учитывая стабильность состава и большой костяк игроков с победным опытом. ЦСКА будет иметь преимущество. Смогут ли москвичи его реализовать – так далеко не заглядываю. Это большой вопрос, ведь плей-офф сплошь и рядом показывает, что мастерство не всегда всё решает. Есть много других факторов», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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