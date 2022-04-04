Барков: «Флорида» играет результативно, но нам нужно действовать чуть лучше в обороне

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась со счётом 5:3. Благодаря этой победе «Флорида» первой из команд в нынешнем сезоне гарантировала себе путёвку в плей-офф.
«Думаю, что у нас талантливая команда, чтобы забрасывать шайбы. При этом все в команде работают, никто не ожидает, что мы будем легко забивать. У нас есть талант, но без упорной работы ничего не получится. А в команде есть талант и рабочая этика. Да, мы играем результативно, но нам нужно действовать немного лучше в обороне», — цитирует Баркова пресс-служба НХЛ.
«Флорида» возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 102 очка после 69 матчей. «Пантерз» первыми из всех команд обеспечили себе место в плей-офф Кубка Стэнли — 2022. «Баффало» — на 12-й строчке Востока, заработав 61 балл за 70 игр.
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