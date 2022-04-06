Антон Слепышев не смог реализовать буллит, Ларс Юханссон спас СКА

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит третий матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. К концу второго периода гости ведут со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте в ворота СКА был назначен буллит. Оскар Фантенберг в сутолоке перед воротами прижал шайбу рукой ко льду.

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Буллит отправился исполнять Антон Слепышев. Форвард ЦСКА выкатился по центру и с кистей бросил в угол — Ларс Юханссон ловушкой отразил бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».