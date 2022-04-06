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ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
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18:45 Мск
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Антон Слепышев не смог реализовать буллит, Ларс Юханссон спас СКА

Антон Слепышев не смог реализовать буллит, Ларс Юханссон спас СКА
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит третий матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. К концу второго периода гости ведут со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте в ворота СКА был назначен буллит. Оскар Фантенберг в сутолоке перед воротами прижал шайбу рукой ко льду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Буллит отправился исполнять Антон Слепышев. Форвард ЦСКА выкатился по центру и с кистей бросил в угол — Ларс Юханссон ловушкой отразил бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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