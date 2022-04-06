ЦСКА отыгрался с 0:2 в матче со СКА за четыре минуты

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит третий матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. К середине третьего периода ничья — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА, уступая в счёте 0:2, смог отыграться за четыре минуты. На 42-й минуте Максим Соркин решился на неожиданный бросок с нулевого угла — шайба от Ларса Юханссона влетела в сетку — 1:2.

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На 46-й минуте Константин Окулов поборолся у борта и в падении отдал пас в центр, Никита Нестеров подхватил шайбу, убежал на ворота и бросил низом — 2:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».