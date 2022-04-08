ЦСКА сократил отставание от СКА до минимума после ошибки Фальковского
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит четвёртый матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. К середине третьего периода гости выигрывают — 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 45-й минуте при счёте 3:1 в пользу СКА московские армейцы смогли сократить отставание до минимума. Защитник гостей Степан Фальковский, пытаясь вынести шайбу по борту из зоны, ошибся и выбросил её на клюшку Андрею Светлакову. Нападающий, совершив перехват, набросил на ворота, а шайба рикошетом от Максима Соркина влетела в сетку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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