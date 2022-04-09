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Андрей Василевский признан третьей звездой матча «Тампа» — «Бостон»

Андрей Василевский признан третьей звездой матча «Тампа» — «Бостон»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Российский вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков и получил звание третьей звезды матча. Тройку возглавил нападающий «Бостона» Чарли Койл, забивший победный гол в овертайме. Вторым стал голкипер гостей Линус Улльмарк, отразивший 28 из 29 бросков.

В последний раз Василевского признавали первой звездой в игре с «Ванкувер Кэнакс» (2:1) 16 марта, тогда он также отразил 35 бросков. В нынешнем сезоне Андрей провёл 56 матчей, в двух из которых не пропустил голов.

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