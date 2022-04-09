Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в равных составах за сезон

Российский нападающий Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты Уайлд» по голам в равных составах за сезон.



Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.



Капризов забросил одну из шайб своей команды, что позволило ему повторить рекорд Мариана Габорика в сезоне-2007/2008, который также забил 30 голов в равных составах.



Таким образом, на счету Капризова уже 88 (41+47) очков в 69 матчах нынешнего сезона НХЛ при коэффициенте полезности «+23».

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