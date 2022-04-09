«Металлург» подловил «Трактор» на ошибке на смене и забросил четвёртую шайбу в матче

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит четвёртый полуфинальный матч Кубка Гагарина, в котором местный «Трактор» принимает магнитогорский «Металлург». После второго периода гости выигрывают — 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте Вячеслав Основин за удар клюшкой отправился на скамейку штрафников. На 36-й минуте во время смены челябинцев Линус Хультстрём отдал длинную передачу на левый край, где её принял Максим Карпов. Нападающий на скорости рванул в зону, продвинулся вперёд и набросил на пятак, откуда Филипп Майе подставил клюшку и переправил шайбу в сетку — 4:0.

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