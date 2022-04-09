Видео реакции Ильи Воробьёва на пятый гол «Металлурга» в ворота «Трактора»

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит четвёртый полуфинальный матч Кубка Гагарина, в котором местный «Трактор» принимает магнитогорский «Металлург». К середине третьего периода гости выигрывают — 5:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 44-й минуте при счёте 4:0 в пользу магнитогорцев Линус Виделль совершил проход по левому флангу, выдержал паузу и с кистей резко бросил в дальнюю девятку. Голкипер челябинцев Роман Вилл не успел среагировать — 5:0.
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв достаточно эмоционально отреагировал на гол Виделля, победно вскинув левую руку, а правую приложив к губам.
Момент можно посмотреть с 1:01.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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