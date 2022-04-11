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Форвард «Миннесоты» Болди: в детстве я фанател от «Питтсбурга» с Малкиным, Кросби и Флёри

Форвард «Миннесоты» Болди: в детстве я фанател от «Питтсбурга» с Малкиным, Кросби и Флёри
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21-летний американский форвард «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди в интервью после встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (6:3) признался, что выступать в одной команде с вратарём Марком-Андре Флёри являлось для него детской мечтой.

«В детстве я фанател от «Питтсбурга» вместе с Флёри, Кросби и Малкиным. Честно говоря, это безумие, просто находиться с ним в одной раздевалке и узнавать его на более личном уровне и просто как человека, который относится к тебе, как и к другим людям», — приводит слова Болди журналист The Athletic Майкл Руссо в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Мэтт Болди принял участие в 35 матчах за «Миннесоту», в которых набрал 27 (12+15) очков при показателе полезности «+12».

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