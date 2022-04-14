Овечкин: Мэттьюс – один из лучших в мире. Надеюсь, он продолжит делать то, что делает

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о звёздном канадском форварде «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе в преддверии очной встречи команд.



«Для меня довольно трудно сказать, в чём наше сходство. Мы оба любим атакующую игру, у него отличные партнёры в «Торонто», которые отдают ему шайбу и помогают найти открытое пространство. Очевидно, что на него всегда интересно смотреть. Я рад за Остона и надеюсь, что он будет играть так же и дальше.

Очевидно, что Мэттьюс – один из лучших игроков в мире. Каждый раз, когда вы видите, как кто-то забрасывает 50-60 шайб за сезон, это довольно круто, и я надеюсь, что он продолжит делать то, что делает. За этим интересно наблюдать», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Овечкина 85 (46+39) очков в 71 матче при коэффициенте полезности «+8». У Мэттьюса – 99 (58+41) результативных действий в 68 встречах с показателем полезности «+14».