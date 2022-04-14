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«Колорадо» обновил клубный рекорд по количеству побед за сезон

«Колорадо» обновил клубный рекорд по количеству побед за сезон
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 9:3, благодаря чему они продлили свою выигрышную серию до семи игр.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, это 53-я победа «Колорадо» в нынешнем сезоне, теперь у них стало 112 очков в 73 матчах. Это новый клубный рекорд по количеству побед за регулярный чемпионат, они превзошли предыдущее достижение в 52 победы в сезонах-2000/2001 и 2013/2014.

В оставшихся матчах «Колорадо» предстоит сыграть с «Нью-Джерси Дэвилз», «Каролиной Харрикейнз», «Вашингтон Кэпиталз», «Сиэтл Кракен», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс», «Сент-Луис Блюз», «Нэшвилл Предаторз» и «Миннесотой Уайлд».

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