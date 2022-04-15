Гонка снайперов НХЛ: Драйзайтль оформил хет-трик и оторвался от Овечкина на 8 шайб

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:0.
Немецкий нападающий гостей Леон Драйзайтль оформил хет-трик в матче.
Драйзайтль открыл счёт голам в матче уже на 9-й минуте. На 33-й минуте на его счету был дубль. Через 3 минуты забил Дарнелл Нурс. На 52-й минуте Драйзайтль оформил хет-трик. Это была последняя заброшенная шайба в матче.
Таким образом, на счету немца 54 заброшенные шайбы в текущей регулярке. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая лишь Остону Мэттьюсу, у которого 58 шайб. Александр Овечкин располагается на четвёртой строчке, у россиянина 42 шайбы.
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