Голкипер «Миннесоты» Флёри сделал результативную передачу в овертайме матча НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.

Автором победной шайбы стал нападающий «Миннесоты» Фредерик Годро, отличившийся на второй минуте овертайма. Примечательно, что одним из ассистентов форварда стал голкипер «дикарей» Марк-Андре Флёри. Вторая голевая передача в активе швейцарского форварда Кевина Фиалы, но именно Флёри прямой передачей доставил шайбу до Годро, который впоследствии и отличился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.