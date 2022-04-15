Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Миннесоты» Флёри сделал результативную передачу в овертайме матча НХЛ

Голкипер «Миннесоты» Флёри сделал результативную передачу в овертайме матча НХЛ
Комментарии

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.

Автором победной шайбы стал нападающий «Миннесоты» Фредерик Годро, отличившийся на второй минуте овертайма. Примечательно, что одним из ассистентов форварда стал голкипер «дикарей» Марк-Андре Флёри. Вторая голевая передача в активе швейцарского форварда Кевина Фиалы, но именно Флёри прямой передачей доставил шайбу до Годро, который впоследствии и отличился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Новость по теме
«Миннесота» победила «Даллас» в овертайме, у Фиала и Робертсона – дубли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022