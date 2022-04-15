Пашков: ЦСКА сыграл в свою силу, на СКА повлияла относительная неопытность состава

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил итоги серии финала Западной конференции между СКА и ЦСКА (3-4).
«В финале конференции многие факторы влияют на результат. И физическое состояние, и психология, и фактор своей площадки, и относительная неопытность состава СКА. Для многих ребят это был первый финал. ЦСКА сыграл в свою силу, а главную роль сыграл вратарь Федотов, который действовал безупречно. При всём преимуществе ЦСКА реального перевеса москвичи на протяжении всего матча достичь так не смогли, шла равная борьба. В которой Федотов сыграл в ней главную роль.
Думаю, что в финале Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА шансы 50 на 50. Скорее всего, серия затянется, явного преимущества ни один клуб не будет иметь. Вряд ли кто-то сдастся, будет борьба до конца. Силы равны, поэтому, повторюсь, серия наверняка будет длительной», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 15 апреля 2022
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