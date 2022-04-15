RMNB — об Овечкине: Русская машина пьёт воду из фонтана молодости, годы над ним не властны

Журналист RMNB (Russian Machine Never Breaks) Йэн Оланд поделился мыслями после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

В четверг вечером «Вашингтон Кэпиталз» встречались к северу от границы с «Торонто Мэйпл Лифс».



В этом матче лицом к лицу сошлись два лучших голеадора своего поколения. Остон Мэттьюс (58 голов) стремится к тому, чтобы стать первым игроком НХЛ, кому покорится отметка в 60 заброшенных шайб начиная с сезона-2011/2012, когда данного рубежа достиг Стивен Стэмкос. В то же время Алекс Овечкин (46 голов) пытается в девятый раз в своей карьере разменять полсотни взятий ворот за сезон.



Если Овечкину удастся сделать это в оставшихся восьми матчах, то он сравняется с Уэйном Гретцки и Майком Босси по наибольшему количеству сезонов с 50+ заброшенными шайбами в истории.



Перед встречей у Ови спросили, что будет значить для него такое достижение.



«Это будет довольно крутая цифра, — ответил он. — Ещё одна крутая кампания. Я просто пытаюсь делать всё, что в моих силах, и, если получится забить 50, будет здорово. Если нет — всегда есть следующий сезон!»



Да, друзья, в случае с Овечкиным у нас всегда есть следующий сезон, потому что Русская машина пьёт воду из фонтана молодости и годы над ним, во всей видимости, действительно не властны! Прямо сейчас Ови имеет все шансы стать первым в истории хоккеистом 36 лет или старше, который забросит 50 шайб за одно первенство», — приводит слова Оланда RMNB.