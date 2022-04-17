Овечкин до 3 очков сократил отставание от Хаверчука в топе бомбардиров НХЛ за всю историю

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (8:4), благодаря чему он сократил отставание от Дэйла Хаверчука до трёх очков в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Овечкин занимает 21-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ, в его активе 1406 (777+629) очков. У Хаверчука 1409 (518+891) баллов, он располагается на 20-м месте в этом рейтинге. Лидер – Уэйн Гретцки, у которого 2857 (894+1963) очков.

В матче с «Монреалем» Овечкин провёл на льду 19 минут 50 секунд и отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей, завершив встречу с коэффициентом полезности «0».

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах, в которых отметился 86 (47+39) результативными действиями при коэффициенте полезности «+7» и 18 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он провёл 1270 встреч, набрав в них 1406 (777+629) очков с показателем полезности «+82».