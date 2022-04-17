Каменский: Капризов становится настоящей звездой НХЛ. Он будет легендой

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о результативности форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который установил новый рекорд команды по количеству голов за сезон.



«Кирилл прогрессировал с самого начала сезона. Он становится настоящей звездой НХЛ, бьёт рекорды, помогает команде выигрывать. Представляет Россию на мировой арене, радует, что у нас такой нескончаемый поток хоккеистов. Кирилл будет легендой, но пусть лучше играет подольше. Планку звёздности он поднял, но нужно её подтверждать каждый сезон. Уверен, ему это по силам», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в текущем сезоне Кирилл уже набрал 93 очка в регулярном чемпионате НХЛ.