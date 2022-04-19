Игрок «Монреаля» Пеццетта дисквалифицирован на два матча по итогам встречи с «Вашингтоном»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Майкл Пеццетта дисквалифицирован на два матча по итогам встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз», сообщается на официальном сайте лиги.

Пеццетта дисквалифицирован за удар в голову форварда «Вашингтона» Ти Джею Оши. Также Пеццетта оштрафован на $ 7,5 тыс. Эти деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

Напомним, встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой столичного клуба со счётом 8:4.

«Монреаль» продлил серию поражений до пяти матчей. «Вашингтон», в свою очередь, одержал пятую победу за последние шесть игр.

В нынешнем сезоне НХЛ Пеццетта принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов и сделал 3 результативные передачи.