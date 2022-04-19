NBC Sports Capitals: Он как хорошее вино. Посмотрите, как неудержим Овечкин даже в 36 лет

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором одной заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (3:2).
Твиттер-аккаунт NBC Sports Capitals отреагировал на очередной гол Овечкина: «Он как хорошее вино. Посмотрите, как неудержим Александр Овечкин даже в свои 36 лет».
Капитан столичного клуба отметился на 33-й минуте матча, забросив 778-ю шайбу в НХЛ. Овечкин отличился после передач соотечественника Евгения Кузнецова и американца Джона Карлсона. В нынешнем сезоне НХЛ 36-летний форвард принял участие в 74 матчах, в которых записал в свой актив 48 голов и сделал 39 результативных передач.
«Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 96 очков в 76 матчах.
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