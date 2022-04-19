Беднар: Ничушкин делает каждое звено намного лучше, делает его первым
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал игру российского форварда клуба Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3). 27-летний нападающий провёл на льду 21 минуту 59 секунд, забросив одну шайбу при показателе полезности «0».
«Ничушкин делает каждое звено намного лучше, делает его первым. Он может находить, контролировать и отбирать шайбу, а также он такой большой, сильный и быстрый, что с ним сложно справиться. Ничушкин умеет делать всё», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате россиян принял участие в 57 матчах, забросив 22 шайбы и отдав 25 передач при показателе полезности "+23".
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