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Пашков – о сокращении лимита на легионеров: этот процесс уже состоялся

Пашков – о сокращении лимита на легионеров: этот процесс уже состоялся
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Олимпийский чемпион Александр Пашков ответил на вопрос, как он относится к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ.

«Спокойно. Посмотрите на то, что происходит в мире. В таких условиях сокращение лимита на иностранцев – процесс не искусственный, а абсолютно естественный. И, кстати, он уже состоялся.

Посмотрите, от нас уже по ходу плей-офф КХЛ при действующих контрактах сбежала едва ли не половина иностранцев. Что уж говорить о контрактах, которые только в проекте. Так что от некоторых иностранцев неизбежно придётся отказаться. И не надо их уговаривать.

За какое сокращение лимита выступаю? А вот это уже вопрос большой дискуссии, которая необходима всему российскому хоккею. И прежде всего ФХР, которая отвечает за развитие нашего вида спорта и в общем-то направляет КХЛ в ту или иную сторону. Здесь роль Федерации является самой главной», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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