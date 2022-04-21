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Овечкин стал четвёртым игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 50 шайб

Овечкин стал четвёртым игроком в этом сезоне НХЛ, забросившим 50 шайб
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4) и достиг отметки в 50 голов за сезон. Таким образом, россиянин стал четвёртым игроком в нынешнем регулярном чемпионате, преодолевшим эту отметку. Ранее не менее 50 шайб забросили Остон Мэттьюс (58, «Торонто Мэйпл Лифс»), Леон Драйзайтль (54, «Эдмонтон Ойлерз») и Крис Крайдер (50, «Нью-Йорк Рейнджерс»).

Благодаря этим голам Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 21 заброшенной шайбы.

Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Горди забил 801 гол. На счету Овечкина теперь 780 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.

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