Валерий Ничушкин впервые в карьере в НХЛ набрал 50 очков в сезоне

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев — 6:3.

За «Колорадо» дважды забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Эти голы стали для него 23-м и 24-м в текущем сезоне. Благодаря дублю 27-летний Ничушкин довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 50 очков. Это случилось впервые в его заокеанской карьере.

Напомним, «Эдмонтон» набрал 98 очков. «Нефтяники» занимают пятое место в таблице Западной конференции. «Колорадо», в свою очередь, имеет в своём активе 116 очков. «Ураганы» продолжают возглавлять турнирную таблицу.