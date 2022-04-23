Валерий Ничушкин впервые в карьере в НХЛ набрал 50 очков в сезоне
Поделиться
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев — 6:3.
За «Колорадо» дважды забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Эти голы стали для него 23-м и 24-м в текущем сезоне. Благодаря дублю 27-летний Ничушкин довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 50 очков. Это случилось впервые в его заокеанской карьере.
Напомним, «Эдмонтон» набрал 98 очков. «Нефтяники» занимают пятое место в таблице Западной конференции. «Колорадо», в свою очередь, имеет в своём активе 116 очков. «Ураганы» продолжают возглавлять турнирную таблицу.
Новость по темеДве шайбы Ничушкина не помогли «Колорадо» в матче с «Эдмонтоном»
Комментарии
- 23 апреля 2022
-
09:00
-
08:38
-
08:15
-
08:08
-
08:00
-
07:30
-
07:17
-
07:16
-
07:07
-
07:07
-
06:46
-
06:41
-
06:25
-
06:13
-
05:49
-
05:37
-
04:57
-
04:46
-
04:46
-
04:24
-
03:57
-
03:31
- 22 апреля 2022
-
23:55
-
23:40
-
23:19
-
23:00
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:19
Партнерский контент