Hockey Wilderness: Капризов разрушил все заблуждения. Кирилл — навсегда

Издание Hockey Wilderness, специализирующееся на освещении матчей «Миннесоты Уайлд», прокомментировало достижение российского нападающего команды Кирилла Капризова, набравшего 101 очко в текущем сезоне.

«Капризов — первый игрок в истории клуба, набравший 100 очков, до этого он уже побил клубный рекорд по очкам, который раньше принадлежал Мариану Габорику (83 очка). Теперь он разрушил заблуждения, достигнув ранее невообразимых для игроков «Миннесоты» высот. Кирилл Капризов — навсегда», — говорится в сообщении.

Напомним, в текущем сезоне Капризов принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач.