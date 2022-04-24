Кросби – второй после Овечкина действующий игрок НХЛ, забросивший по 30 шайб в 10 сезонах

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал вторым после форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина действующим игроком Национальной хоккейной лиги, кому удалось провести как минимум 10 сезонов с показателем заброшенных шайб 30+.

В матче с «Детройт Ред Уингз» Кросби отметился одним голом, который стал для канадца 30-м в сезоне-2021/2022. Таким образом он стал 28-м игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить 30 шайб как минимум в 10 сезонах, и лишь вторым действующим игроком с таким результатом. Первый – Александр Овечкин (16).

Кросби играет в НХЛ с сезона-2005/2006 за «Питтсбург». За время выступления он провёл 1105 матчей, в которых набрал 1408 (516+892) очков. В нынешнем сезоне показатель канадца — 83 (30+53) балла в 66 играх. Последний раз форвард забрасывал 30+ шайб в сезоне-2018/2019 (35)