Кочетков стал четвёртым вратарём в истории «Каролины», одержавшим победу в дебютном матче

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков, дебютировавший за клуб в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ), стал четвёртым вратарём в истории франшизы, который одержал победу в первом матче. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Другими вратарями стали Дэвид Эйрс (22 февраля 2020 года), Джастин Питерс (6 февраля 2010 года) и Кай Уитмор (22 марта 1989 года),

Напомним, вчера, 23 апреля, в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». В этом матче победу одержали гости – 3:2 ОТ. Эта встреча стала дебютной для российского вратаря «Каролины» Петра Кочеткова в НХЛ. Он отразил 17 из 19 бросков.