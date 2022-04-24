Кочетков стал четвёртым вратарём в истории «Каролины», одержавшим победу в дебютном матче
Поделиться
Голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков, дебютировавший за клуб в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ), стал четвёртым вратарём в истории франшизы, который одержал победу в первом матче. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.
Другими вратарями стали Дэвид Эйрс (22 февраля 2020 года), Джастин Питерс (6 февраля 2010 года) и Кай Уитмор (22 марта 1989 года),
Напомним, вчера, 23 апреля, в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». В этом матче победу одержали гости – 3:2 ОТ. Эта встреча стала дебютной для российского вратаря «Каролины» Петра Кочеткова в НХЛ. Он отразил 17 из 19 бросков.
Комментарии
- 24 апреля 2022
-
10:50
-
10:20
-
09:53
-
09:26
-
09:00
-
08:29
-
08:09
-
07:56
-
07:41
-
06:42
-
06:22
-
05:47
-
05:37
-
05:31
-
05:13
-
04:53
-
04:50
-
04:43
-
04:35
-
03:07
-
03:02
-
01:18
- 23 апреля 2022
-
23:38
-
23:22
-
23:05
-
22:44
-
22:26
-
22:21
-
22:13
-
22:09
-
21:40
-
21:33
-
20:27
-
19:56
-
19:30
Партнерский контент