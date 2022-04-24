Нападающий «Каролины»: Кочетков смешной, он не очень хорошо говорит по-английски

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис прокомментировал дебют российского голкипера Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ).
«В раздевалке было всё наэлектризовано после встречи. Кочетков смешной, потому что он не очень хорошо говорит по-английски. А так это что-то невероятное для него. Мы заставили его произнести речь, а он пробормотал что-то вроде «спасибо». О его взволнованности говорит хотя бы его большая улыбка», — цитирует Джарвиса официальный сайт НХЛ.
Напомним, вчера, 23 апреля, в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». В этом матче победу одержали гости – 3:2 ОТ. Эта встреча стала дебютной для российского вратаря «Каролины» Петра Кочеткова в НХЛ. Он отразил 17 из 19 бросков.
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