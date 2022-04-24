Остон Мэттьюс повторил свою худшую безголевую серию в текущем сезоне

В ночь с 23 на 24 апреля прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
Американский нападающий «кленовых листьев» Остон Мэттьюс не смог отметиться результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «+1». Форвард «Торонто» не забивает уже четвёртый матч подряд. За это время «Мэйпл Лифс» дважды уступили — «Баффало Сэйбрз» (2:5) и «Флориде Пантерз» (2:3 ОТ), а также одержали две победы — во встречах с «Вашингтон Кэпиталз» (7:3) и «Оттавой Сенаторз» (5:4 ОТ).
Таким образом, Мэттьюс повторил свою худшую безголевую серию в текущем сезоне. Ранее американский нападающий не забивал в течение четырёх матчей с 20 по 30 января.
Напомним, Мэттьюс лидирует в гонке снайперов нынешней регулярки. Он забросил 58 шайб в 71 встрече.
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