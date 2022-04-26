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С. Фёдоров: гол ЦСКА в овертайме — всем знакомая схема. В том числе и игрокам «Металлурга»

С. Фёдоров: гол ЦСКА в овертайме — всем знакомая схема. В том числе и игрокам «Металлурга»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (3:2 ОТ, 2-3).

«Неплохая игра, хотя третий период мы начали неудачно. Как-то не сложилось. Рад, что нашли силы сравнять счёт, сообразили в моменте, как довести игру. Наверное, гол в овертайме — это знакомая всем схема, в том числе и хоккеистам «Металлурга». Но это игра ошибок, тут ничего не поделаешь. Рад за характер. У нас были нелёгкие 48 часов, тем не менее, вернули серию в Москву.

Короли овертаймов? Это красивая фраза для журналистов. Для нас это упорный труд, концентрация, внимание. Целью перестановок в составе было успокоить эмоции ребят», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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