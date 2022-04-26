С. Фёдоров — об удалении у ЦСКА в овертайме: неприятный момент, но холодок не пробежал

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал удаление в овертайме пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (3:2 ОТ, 2-3).



«По поводу Юртайкина мы сомневались. У него был долгий период восстановления после операции, потому что хоккеист должен играть, а не тренироваться. Но мы поставили его на сегодняшнюю игру — знали, что он готов физически, но сомневались в его психологической составляющей. Все перестановки в составе сегодня сработали на 100%. Думаю, к шестому матчу мы будем готовиться в определённом режиме, ребята всё знают.



Если честно, холодок по спине во время удаления у ЦСКА в овертайме не пробежал. Мы за три периода разогрелись. Да, неприятный момент — нарушение численного состава. Мы совершили ошибку. Рад за ребят, что выстояли, это было здорово для нас. В результате мы смогли довести игру до логического для нас конца», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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