Кучеров — второй в истории «Тампы» по длине голевой серии. Он может повторить рекорд клуба

В Тампе (США) на стадионе «Амали-арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева — 4:1.



Российский нападающий Никита Кучеров забил один гол и отдал три результативные передачи. Кучеров забросил в седьмом матче подряд. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, лишь у одного игрока в истории «Тампы» была более длинная голевая серия. Этим хоккеистом был Брайан Брэдли, забивавший в восьми матчах подряд в сезоне-1992/1993.

Кроме того, Кучеров повторил свой результат четырёхлетней давности. В сезоне-2017/2018 россиянин уже забивал в семи встречах кряду. Кучеров принял участие в 45 матчах сезона, в которых набрал 66 (24+42) результативных баллов. «Тампе» осталось провести две встречи в текущей регулярке.