Капризов совершил шикарный круговой забег у ворот «Колорадо» перед голевым пасом. Видео

25-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продлил свою результативную серию до семи матчей, отметившись голевой передачей на Тайсона Джоста в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:0, идёт 1-й период).

Примечательно, что перед тем, как отдать передачу на Джоста, Капризов совершил впечатляющий круговой забег с шайбой у ворот голкипера «Колорадо» Павла Францоуза.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Капризова уже 107 (46+61) результативных действий при коэффициенте полезности «+25» и 34 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ Кирилл провёл 136 матчей, набрав в них 158 (73+85) очков.