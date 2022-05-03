Основной вратарь «Нэшвилла» Сарос пропустит первые матчи серии Кубка Стэнли с «Колорадо»

«Нэшвилл Предаторз» понёс значимую потерю перед стартом серии 1/4 финала Кубка Стэнли Западной конференции НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

Как сообщает журналист Брукс Браттен в «Твиттере», 26-летний финский голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос пропустит, как минимум, первые две стартовые встречи с «Колорадо» из-за травмы нижней части тела.

В завершившемся регулярном чемпионате Сарос принял участие в 67 матчах, в которых отражал 91,8% бросков, пропуская в среднем 2,64 шайбы за игру. Его контракт с «Предаторз» рассчитан на четыре года – до конца сезона-2024/2025 на общую сумму в $ 20 млн ($ 5 млн за сезон).

Напомним, первая встреча серии «Колорадо» — «Нэшвилл» пройдёт в ночь на среду, 4 мая. Начало игры – 4:30 мск.