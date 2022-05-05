Кочетков стал третьим по молодости вратарём-дебютантом «Каролины» в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков, вынужденно вышедший на замену Анти Раанте во второй игре 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2, 2-0), отметился статистическим достижением. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте турнира.
Петр Кочетков (22 года, 313 дней) стал третьим в списке наиболее молодых голкиперов в истории «Харрикейнз», дебютировавших в плей-офф, после Кея Уитмора (21 год, 360 дней в 1-й игре плей-офф 1989 года) и Кэма Уорда (22 года, 54 дня во 2-й игре плей-офф 2006 года).
Напомним, Кочетков дебютировал за «Каролину» в заключительных встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он успел провести три встречи, в которых отражал 90,2% бросков, пропуская в среднем 2,42 шайбы за игру. Примечательно, что он одержал победу в каждой из четырёх встреч, в которых он появлялся на льду.
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