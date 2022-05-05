Капризов признан лучшим игроком встречи «Миннесота» — «Сент-Луис», отметившись хет-триком
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25-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, оформивший хет-трик во втором матче серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:2), признан лучшим игроком встречи.
Вторая звезда матча – 25-летний шведский центральный нападающий «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк, на счету которого дубль и результативный пас при коэффициенте полезности «+3». Замкнул тройку лучших голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри, совершивший 32 спасения после 34 бросков.
На счету Капризова за девять встреч за карьеру в Кубке Стэнли – пять заброшенных шайб и одна результативная передача при коэффициенте полезности «-3». Всего за карьеру в НХЛ Кирилл принял участие в 137 матчах, набрав в них 162 (77+85) очка.
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