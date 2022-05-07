Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по числу голов в одной серии плей-офф

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (5:1). Для форварда «дикарей» этот гол стал четвёртым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по количеству шайб, заброшенных в рамках одной серии. Больше российского нападающего смогли забить лишь Мариан Габорик и Уэс Уолз. Каждый из них оформил по пять голов в серии с «Ванкувер Кэнакс» в 2003 году.
В ночь с 6 на 7 мая завершился третий матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:1.
- 7 мая 2022
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