Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (1:1 после первого периода, 1-1). Капитан «столичных» набрал 138-е (71+67) очко за карьеру в плей-офф.



Как отмечает официальный сайт рекордов НХЛ, Овечкин обошёл легендарного канадца Фила Эспозито (137( 61+76)) по количеству результативных баллов в плей-офф, выйдя на единоличное 38-е место по этому показателю. 37-е место занимает Жак Лемер, на чьём счету 139 (61+78) очков.

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтоном» и «Флоридой Пантерз». После первого периода счёт равный — 1:1. В серии также ничья — 1-1.