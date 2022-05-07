Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (1:1 после первого периода, 1-1). Капитан «столичных» набрал 138-е (71+67) очко за карьеру в плей-офф.
Как отмечает официальный сайт рекордов НХЛ, Овечкин обошёл легендарного канадца Фила Эспозито (137( 61+76)) по количеству результативных баллов в плей-офф, выйдя на единоличное 38-е место по этому показателю. 37-е место занимает Жак Лемер, на чьём счету 139 (61+78) очков.
В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтоном» и «Флоридой Пантерз». После первого периода счёт равный — 1:1. В серии также ничья — 1-1.
- 7 мая 2022
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